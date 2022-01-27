Зеленський удруге з початку року зідзвонився з Байденом. Про що говорили президенти

Президенти України та США Володимир Зеленський та Джо Байден утретє за останні два місяці провели телефонну розмову. Сторони вдруге від початку року обговорили можливу загрозу нового вторгнення Росії на територію України.
Зеленський зазначив, що мав довгу розмову з Байденом, оскільки вони обговорювали останні дипломатичні зусилля щодо деескалації. За словами українського президента, Вашингтон і Київ домовилися про спільні дії на майбутнє та можливості фінансової підтримки України.
Також Зеленський подякував главі Білого дому за постійну військову допомогу.
- Уже чотири місяці на кордоні з Україною перебуває рекордна кількість російських військових — понад сто тисяч. Західні та українські розвідки й ЗМІ постійно говорять про загрозу вторгнення. 11 січня NYT повідомила, що РФ перекидає до кордону з Україною бойові та транспортні вертольоти.
- Щоб завадити вторгненню, США тиждень вели переговори з російськими дипломатами. У Росії назвали переговори безрезультатними і знову погрожували, у США переговори оцінили оптимістичніше і сказали, що мʼяч на боці Росії, хоча не виключили, що РФ все-таки готує напад на Україну.
- 9 грудня 2021 року Зеленський уже мав розмову з Байденом, а 3 січня 2022 року вони говорили знову. Після цього в Україні прилітав держсекретар США Ентоні Блінкен. Перемовини пройшли на тлі загострення відносин з Росією, яка вимагає від НАТО гарантій нерозширення на схід.