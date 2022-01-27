Зеленский во второй раз с начала года созвонился с Байденом. О чем говорили президенты

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден в третий раз за последние два месяца провели телефонный разговор. Стороны во второй раз с начала года обсудили возможную угрозу нового вторжения России на территорию Украины.

Зеленский отметил, что разговор с Байденом был долгий, поскольку они обсуждали последние дипломатические усилия по вопросу деэскалации. По словам украинского президента, Вашингтон и Киев договорились о совместных действиях на будущее и возможностях финансовой поддержки Украины.

Также Зеленский поблагодарил главу Белого дома за постоянную военную помощь.