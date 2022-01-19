Владимир Зеленский провел переговоры с госсекретарем США. Белый дом подтвердил поддержку Украины перед угрозой Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Переговоры прошли на фоне обострения отношений с Россией, требующей от НАТО гарантий не расширения на восток.
«Завершили переговоры с госсекретарем Блинкеном. Ценю личную вовлеченность в процесс деэскалации ситуации вокруг Украины. Благодарен за действенную политическую поддержку и поддержку в сфере безопасности со стороны США. Рассчитываю на усиление экономического и финансового взаимодействия. Убежден, что никакого решения об Украине без Украины не будет», — написал президент в Twitter.
Блинкен заявил, что приехал в Киев по просьбе президента США Джо Байдена, чтобы гарантировать поддержку Белого дома.
Зеленский поблагодарил госсекретаря за визит, который еще раз подтверждает поддержку украинской независимости и суверенитета со стороны США.
Госсекретарь подчеркнул, что «сейчас как никогда все зависит от украинцев и ни от кого другого, а скопление российских войск у границ с Украиной он назвал «беспрецедентной угрозой».
- Уже четыре месяца на границе с Украиной находится рекордное количество российских военных — более ста тысяч. Западные и украинские разведки и СМИ постоянно говорят об угрозе вторжения. 11 января NYT сообщила, что РФ перебрасывает в границу с Украиной боевые и транспортные вертолеты.
- Чтобы помешать вторжению, США неделю вели переговоры с российскими дипломатами. В России назвали переговоры безрезультатными и снова угрожали, в США переговоры оценили оптимистичнее и сказали, что мяч на стороне России, хотя не исключили, что РФ все-таки готовит нападение на Украину. В Украине пока официально не подвели итоги переговоров, но президент инициирует встречу с Байденом и Путиным.