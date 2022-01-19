Володимир Зеленський провів переговори з держсекретарем США. Білий дім засвідчив підтримку України перед загрозою Кремля

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Перемовини пройшли на тлі загострення відносин з Росією, яка вимагає від НАТО гарантій нерозширення на схід.
«Завершили переговори з держсекретарем Блінкеном. Ціную особисту залученість до процесу деескалації ситуації навколо України. Вдячний за дієву політичну підтримку та підтримку у сфері безпеки з боку США. Розраховую на посилення економічної та фінансової взаємодії. Переконаний, що жодного рішення про Україну без України не буде», — написав президент у Twitter.
Блінкен заявив, що приїхав у Київ на прохання президента США Джо Байдена, щоб гарантувати підтримку Білого дому.
Зеленський подякував держсекретарю за візит, який вкотре засвідчує підтримку української незалежності та суверенітету з боку США.
Держсекретар наголосив, що «зараз, як ніколи, все залежить від українців і ні від кого іншого, а скупчення російських військ біля кордонів з Україною він назвав «безпрецедентною загрозою».
- Уже чотири місяці на кордоні з Україною перебуває рекордна кількість російських військових — понад сто тисяч. Західні та українські розвідки й ЗМІ постійно говорять про загрозу вторгнення. 11 січня NYT повідомила, що РФ перекидає до кордону з Україною бойові та транспортні вертольоти.
- Щоб завадити вторгненню, США тиждень вели переговори з російськими дипломатами. У Росії назвали переговори безрезультатними і знову погрожували, у США переговори оцінили оптимістичніше і сказали, що мʼяч на боці Росії, хоча не виключили, що РФ все-таки готує напад на Україну. В Україні поки що офіційно не підбили підсумки переговорів, але президент ініціює зустріч із Байденом і Путіним.