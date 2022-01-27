«Досягли висоти у 20 км». Північна Корея здійснила шостий за місяць запуск балістичних ракет

У четвер Північна Корея провела запуск двох балістичних ракет малої дальності біля східного узбережжя Корейського півострова.
Про це пише CNN.
Це шостий запуск ракет цього місяця. Два снаряди були запущені вранці з Хамхина неподалік центрально-східного узбережжя Північної Кореї та потрапили у Східне море, пролетівши близько 190 кілометрів і досягнувши висоти близько 20 кілометрів, заявили південнокорейські військові.
Повідомляється, що попередній запуск здійснили 25 січня. Перед цим Північна Корея підтвердила, що 17 січня провела випробування двох тактичних керованих ракет. Ці випробування пройшли слідом за трьома попередніми: Північна Корея заявила про успішні випробування гіперзвукових ракет 5 січня та 11 січня, а 14 січня Пхеньян також випробував дві балістичні ракети малої дальності, які запустив з поїзда.
- На початку року лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що значно зміцнить армію. Це може свідчити про новий етап розвитку ракетної програми країни. США та Захід закликають Північну Корею відмовитися від ядерної зброї.
- Північна Корея просуває свої ракетні випробування, оскільки Південна Корея теж розробляє власну зброю, що, на думку спостерігачів, перетворилося на своєрідну гонку на Корейському півострові. Сеул нещодавно представив ракету, що запускається з підводних човнів. Найближчим часом Південна Корея має намір запустити власну космічну ракету.