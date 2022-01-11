Північна Корея заявила, що провела успішні випробування гіперзвукової ракети

Північна Корея уранці 12 січня за місцевим часом провела випробування гіперзвукової ракети у присутності лідера країни Кім Чен Ина, боєголовка вразила ціль на відстані однієї тисячі кілометрів.

Про це повідомило найбільше південнокорейське інформаційне агентство Yonhap, а потім — Центральне інформаційне агентство півночі (KCNA).

На запуску КНДР хотіла підтвердити технічні характеристики нової системи озброєння. Гіперзвукову ракету запустили у бік до Східного моря, вона пролетіла понад 700 кілометрів на максимальній висоті 60 км і розвинула максимальну швидкість 10 Маха, що у 10 разів перевищує швидкість звуку. КНДР заявила, що снаряд потрапив до «встановленої мети у водах на відстані 1 000 км».