Японія заявила, що КНДР запустила балістичну ракету — удруге за останні кілька днів

Уранці 11 січня військові Північної Кореї здійснили запуск бойової ракети в бік Японського моря. Південнокорейські військові заявили про запуск «невідомого снаряду», а японська берегова охорона повідомила, що це була балістична ракета.
Про це пишуть Yonhap і The Guardian.
КНДР провела другий запуск ракети за останні кілька днів. Після першого запуску Пхеньян заявляв, що випробував гіперзвукову ракету, яка успішно вразила ціль.
Сьогоднішній запуск відбувся у той момент, коли Рада безпеки ООН скликала закрите засідання у звʼязку із попереднім запуском ракети Пхеньяном.
Японія оголосила про посилення моніторингу за військовою діяльністю КНДР і скликала екстрене засідання групи реагування. США закликати Північну Корею утримуватися від дестабілізуючих дій і відмовитися від програм балістичних ракет.
- На початку року Кім Чен Ин заявив, що значно зміцнить армію. Це може свідчити про новий етап розвитку ракетної програми країни. 5 січня КНДР випробувала гіперзвукову ракету. До цього Північній Кореї вдалося запустити нову балістичну ракету з підводного човна.