Японія заявила, що КНДР запустила балістичну ракету — удруге за останні кілька днів

Уранці 11 січня військові Північної Кореї здійснили запуск бойової ракети в бік Японського моря. Південнокорейські військові заявили про запуск «невідомого снаряду», а японська берегова охорона повідомила, що це була балістична ракета.

Про це пишуть Yonhap і The Guardian.

КНДР провела другий запуск ракети за останні кілька днів. Після першого запуску Пхеньян заявляв, що випробував гіперзвукову ракету, яка успішно вразила ціль.

Сьогоднішній запуск відбувся у той момент, коли Рада безпеки ООН скликала закрите засідання у звʼязку із попереднім запуском ракети Пхеньяном.

Японія оголосила про посилення моніторингу за військовою діяльністю КНДР і скликала екстрене засідання групи реагування. США закликати Північну Корею утримуватися від дестабілізуючих дій і відмовитися від програм балістичних ракет.