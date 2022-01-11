Северная Корея заявила, что провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты

Северная Корея утром 12 января по местному времени провела испытания гиперзвуковой ракеты в присутствии лидера страны Ким Чен Ына, боеголовка поразила цель на расстоянии тысячи километров.

Об этом сообщило крупнейшее южнокорейское информационное агентство Yonhap, а затем — Центральное информационное агентство севера (KCNA).

На запуске КНДР хотела подтвердить технические характеристики новой системы вооружения. Гиперзвуковую ракету запустили в сторону Восточного моря, она пролетела более 700 километров на максимальной высоте 60 км и развила максимальную скорость 10 Маха, что в 10 раз превышает скорость звука. КНДР заявила, что снаряд попал в «установленную цель в водах на расстоянии 1 000 км».