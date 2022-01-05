Reuters: Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Запуск состоялся за несколько часов до того, как президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин присутствовал на церемонии закладки фундамента железнодорожной линии, которая, как он надеется, соединит разделенный Корейский полуостров.

Об этом со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщает агентство Reuters .

Восстановление железнодорожного сообщения между Кореями было ключевым элементом встреч Мун Чжэ Ина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ина в 2018 году, но эти усилия ни к чему не привели, потому что переговоры, направленные на то, чтобы убедить Северную Корею сдать свое ядерное оружие в обмен на ослабление международных санкций, сорвались в 2019 году.

Совет национальной безопасности Южной Кореи созвал экстренное заседание, выразив беспокойство из-за запуска «в то время, когда внутренняя и внешняя стабильность чрезвычайно важна», и призвал Северную Корею вернуться к переговорам.

Япония также объявила, что ее министры иностранных дел и обороны проведут в пятницу переговоры со своими американскими коллегами по обсуждению вопросов безопасности.

По словам министра обороны Японии Нобуо Киси, баллистическая ракета предположительно пролетела около 500 км.