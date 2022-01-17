Північна Корея провела четверте за місяць випробування зброї

Дві балістичні ракети випустили з різницею в три хвилини в західній частині Північної Кореї. За попередніми оцінками з Японії, політ ракет становить близько 300 кілометрів із максимальною висотою 50 кілометрів.

Про це повідомляє Обʼєднаний комітет начальників штабів Південної Кореї і міністр оборони Японії Нобуо Кіші, яких цитує CNN .

Північна Корея рано вранці 17 січня провела четверте за місяць випробування ракети: випустила два снаряди в океан біля східного узбережжя Корейського півострова.

Ці випробування відбулися за трьома раніше: Північна Корея заявила про успішні випробування гіперзвукових ракет 5 січня та 11 січня, а 14 січня Пхеньян також випробував дві балістичні ракети малої дальності, які запустив з потяга.

Після ракетних випробувань Північної Кореї США оголосили про санкції щодо восьми північнокорейських та російських фізичних та юридичних осіб — за підтримку програм балістичних ракет Пхеньяну. Згідно з міжнародним правом, Пхеньяну заборонено проводити випробування балістичних ракет та ядерної зброї, але він продовжує розробку зброї з порушенням цього правила.