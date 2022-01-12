США ввели санкції проти пʼятьох північнокорейців — на тлі нещодавніх запусків балістичних ракет

У санкційному списку також громадянин Росії Роман Алар і російська компанія «Парсек» — вона розробляє пристрої у галузі безпеки та ідентифікації обʼєктів.

Міністерство фінансів США 12 січня запровадило санкції проти пʼятьох людей, причетних до закупівлі товарів для програм Північної Кореї, що повʼязані зі зброєю масового знищення та балістичними ракетами.

Штати заявляють, що стежать за шістьма запусками балістичних ракет КНДР з вересня 2021 року, кожен із яких порушив кілька резолюцій Ради Безпеки ООН. Останній запуск відбувся напередодні запровадження санкцій — увечері 11 січня.

«Останні запуски ракет Північної Кореї є ще одним свідченням того, що вона продовжує просувати заборонені програми, попри заклики міжнародної спільноти до дипломатії та денуклеаризації», — заявив заступник міністра фінансів боротьби з тероризмом і з фінансової розвідки Браян Нельсон.

Унаслідок санкцій все майно вказаних людей та компанії, яке перебуває у США, має бути заблоковано. Крім того, американцям і американським компаніям заборонені будь-які операції та транзакції з ними.