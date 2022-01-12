США ввели санкции против пяти северокорейцев — на фоне недавних запусков баллистических ракет

В санкционном списке также гражданин России Роман Алар и российская компания «Парсек» — она разрабатывает устройства в области безопасности и идентификации объектов.

Министерство финансов США 12 января ввело санкции против пяти человек, причастных к закупке товаров для программ Северной Кореи, которые связаны с оружием массового уничтожения и баллистическими ракетами.

Штаты заявляют, что следят за шестью запусками баллистических ракет КНДР с сентября 2021 года, каждый из которых нарушил несколько резолюций Совета Безопасности ООН. Последний запуск состоялся накануне введения санкций — вечером 11 января.

«Последние запуски ракет Северной Кореи являются еще одним свидетельством того, что она продолжает развивать запрещенные программы, несмотря на призывы международного сообщества к дипломатии и денуклеаризации», — заявил заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон.

В результате санкций все имущество указанных людей компании, которое находится в США, должно быть заблокировано. Кроме того, американцам и американским компаниям запрещены какие-либо операции и транзакции с ними.