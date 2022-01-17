Северная Корея провела четвертое за месяц испытание оружия

Две баллистические ракеты выпустили с разницей в три минуты в западной части Северной Кореи. По предварительным оценкам из Японии, полет ракет составляет около 300 км с максимальной высотой 50 км.

Об этом сообщает Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи и министр обороны Японии Нобуо Киши, которых цитирует CNN .

Северная Корея ранним утром 17 января провела четвертое за месяц испытание ракеты: выпустила два снаряда в океан у восточного побережья Корейского полуострова.

Эти испытания прошли вслед за тремя предыдущими: Северная Корея заявила об успешных испытаниях гиперзвуковых ракет 5 января и 11 января, а 14 января Пхеньян также опробовал две баллистические ракеты малой дальности, которые запустил с поезда.

После ракетных испытаний Северной Кореи США объявили о санкциях в отношении восьми северокорейских и российских физических и юридических лиц — за поддержку программ баллистических ракет Пхеньяна. Согласно международному праву, Пхеньяну запрещено проводить испытания баллистических ракет и ядерного оружия, но он продолжает разработку оружия в нарушение этого запрета.