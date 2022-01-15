Северная Корея заявила об успешном испытании баллистических ракет, запущенных из поезда

Северная Корея 15 января сообщила, что провела успешные испытания баллистических ракет, выпущенных прямо из поезда. Это уже третье с начала года испытание ракет.
Об этом сообщает Associated Press.
Выпущенные из поезда ракеты оказались твердотопливным оружием малой дальности, которое КНДР предположительно сделала по образцу российской мобильной баллистической системы «Искандер».
Государственные медиа Северной Кореи сообщили об испытаниях на следующий день после того, как военные Южной Кореи обнаружили, что КНДР выпустила две ракеты в море.
Перед запуском ракет Министерство иностранных дел Северной Кореи осудило введенные Белым домом санкций.
Речь идет о санкциях от Министерства финансов США, которые ввели против пяти человек, причастных к закупке товаров для программ Северной Кореи, связанных с оружием массового уничтожения и баллистическими ракетами.
По мнению КНДР, эти запуски «направлены на проверку боевой готовности железнодорожного ракетного полка ВС Северной Кореи».
- Северная Корея два дня подряд — 11 и 12 января — запускала в Восточном море баллистические ракеты. О первом запуске мало информации, а во время второго боеголовка поразила цель на расстоянии тысячи километров. В начале года Ким Чен Ын заявил, что значительно укрепит армию. Это может свидетельствовать о новом этапе развития ракетной программы страны. США призывают Северную Корею отказаться от ядерного оружия.
- Северная Корея продвигает свои ракетные испытания, поскольку Южная Корея тоже разрабатывает собственное оружие, что, по мнению наблюдателей, превратилось в своеобразную гонку на Корейском полуострове. Сеул недавно представил ракету, запускаемую с подводных лодок. В ближайшее время Южная Корея намерена запустить и собственную космическую ракету.
- Северная и Южная Корея технически все еще находятся в состоянии войны, потому что после окончания корейской войны в 1953 году мирного соглашения не достигли. Северная Корея неоднократно обвиняла Южную в двойных стандартах военной деятельности.