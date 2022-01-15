Північна Корея заявила про успішне випробування балістичних ракет, запущених з потяга

Північна Корея 15 січня повідомила, що провела успішні випробування балістичних ракет, які випустили прямо з потяга. Це уже третє від початку року випробування ракет.

Про це інформує Associated Press.

Випущені з потяга ракети виявилися твердопаливною зброєю малої дальності, яку КНДР, імовірно, зробила за зразком російської мобільної балістичної системи «Іскандер».

Державні медіа Північної Кореї повідомили про випробування на наступний день після того, як військові Південної Кореї виявили, що КНДР випустила дві ракети в море.

Перед запуском ракет Міністерство закордонних справ Північної Кореї засудило, запроваджені Білим домом санкції

Ідеться санкції від Міністерства фінансів США, які запровадили проти пʼятьох людей, причетних до закупівлі товарів для програм Північної Кореї, котрі повʼязані зі зброєю масового знищення та балістичними ракетами.

На переконання КНДР, ці запуски «спрямовані на перевірку бойової готовності залізничного ракетного полку ЗС Північної Кореї».