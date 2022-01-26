МВС спростувало інформацію про смерть протестувальника під час акції протесту «SaveФОП»

Міністерство внутрішніх справ спростувало інформацію про смерть протестувальника під час акції протесту «SaveФОП» 25 січня біля будівлі Верховної Ради.

Відповідну заяву МВС оприлюднило 26 січня.

«У соціальних мережах та ЗМІ була розповсюджена недостовірна інформація, що під час сутичок біля Верховної Ради загинув один з учасників акції. Наразі встановлено, що чоловік втратив свідомість і представники поліції та Національної гвардії надали йому першу медичну допомогу. Після чого він із товаришем самостійно залишив місце проведення акції. Ці факти підтверджено матеріалами з камер відеоспостереження», — заявили у Міністерстві внутрішніх справ і опублікували відео, як чоловік йде.

25 січня у Києві відбулась акція протесту підприємців, яка переросла у сутички із правоохоронцями. Активні учасники заходу намагалися прорвати кордон поліцейських і потрапити на територію парламенту, що була під охороною. За даними поліції, внаслідок сутичок 18 поліцейських та троє учасників акції отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Деяких учасників акції доправили до відділку. Тоді ж у Telegram-каналі учасників заходу зʼявилось відео із чоловіком, що лежить на землі і з таким підписом: «Цей наш колега, ймовірно убитий поліцією і вивезений у невідомому напрямку».