МВД опровергло информацию о смерти протестующего во время акции протеста «SaveФОП»

Министерство внутренних дел опровергло информацию о смерти протестующего во время акции протеста «SaveФОП» 25 января у здания Верховной Рады.
Соответствующее заявление МВД обнародовало 26 января.
«В социальных сетях и СМИ была распространена недостоверная информация, что во время столкновений у Верховной Рады погиб один из участников акции. Установлено, что мужчина потерял сознание и представители полиции и Национальной гвардии оказали ему первую медицинскую помощь. После чего он с товарищем самостоятельно покинул место акции. Эти факты подтверждены материалами камер видеонаблюдения», — заявили в Министерстве внутренних дел и опубликовали видео, на котором мужчина уходит.
25 января в Киеве прошла акция протеста предпринимателей, которая переросла в столкновения с правоохранителями. Активные участники мероприятия пытались прорвать границу полицейских и попасть на охраняемую территорию парламента. По данным полиции, в результате столкновений 18 полицейских и трое участников акции получили телесные повреждения разной степени тяжести. Некоторых участников акции доставили в участок. Тогда же в Telegram-канале участников мероприятия появилось видео с мужчиной, который лежит на земле и со следующей подписью: «Этот наш коллега, вероятно убитый полицией и вывезенный в неизвестном направлении».
- Акции протеста «SaveФОП» периодически проходят с конца ноября 2020 года. Митингующие требуют внести изменения в Налоговый кодекс о переносе внедрения кассовых аппаратов и в закон № 5866-1 об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности.
- В декабре 2021 года Рада провалила отсрочку введения кассовых аппаратов для плательщиков единого налога. Это означало, что обязательство использовать аппараты для ФЛП вступает в силу с началом 2022 года.
- Позже Кабмин разрешил работающим в селах ФЛП не использовать кассовые аппараты.