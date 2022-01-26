МВД опровергло информацию о смерти протестующего во время акции протеста «SaveФОП»

Министерство внутренних дел опровергло информацию о смерти протестующего во время акции протеста «SaveФОП» 25 января у здания Верховной Рады.

Соответствующее заявление МВД обнародовало 26 января.

«В социальных сетях и СМИ была распространена недостоверная информация, что во время столкновений у Верховной Рады погиб один из участников акции. Установлено, что мужчина потерял сознание и представители полиции и Национальной гвардии оказали ему первую медицинскую помощь. После чего он с товарищем самостоятельно покинул место акции. Эти факты подтверждены материалами камер видеонаблюдения», — заявили в Министерстве внутренних дел и опубликовали видео, на котором мужчина уходит.

25 января в Киеве прошла акция протеста предпринимателей, которая переросла в столкновения с правоохранителями. Активные участники мероприятия пытались прорвать границу полицейских и попасть на охраняемую территорию парламента. По данным полиции, в результате столкновений 18 полицейских и трое участников акции получили телесные повреждения разной степени тяжести. Некоторых участников акции доставили в участок. Тогда же в Telegram-канале участников мероприятия появилось видео с мужчиной, который лежит на земле и со следующей подписью: «Этот наш коллега, вероятно убитый полицией и вывезенный в неизвестном направлении».