Телескоп Hubble сфотографував «зореліт» з трьох галактик

Космічний телескоп Hubble завдяки своїй ширококутовій універсальній камері WFC3 сфотографував групу трьох галактик, яка отримала колективну назву NGC 7764A. Системи зоряних скупчень розташовані у сузірʼї Фенікс.

Про це повідомляє обсерваторія Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).

Сфотографовані галактики розташовані на відстані в 425 мільйонів світлових років від Землі.

Hubble Space Telescope

Кожна з цих галактих має своє окреме найменуваня — NGC 7764A1, NGC 7764A2 і NGC 7764A3 відповідно.

У правому верхньому кутку здається, що дві галактики взаємодіють між собою, але насправді вони украй рідко стикаються одна з одною.

Поки незрозуміло, чи дійсно галактика в нижньому лівому куті взаємодіє з двома іншими, хоча вони настільки близькі в космосі, що дослідники вважають це можливим.

Спільна взаємодія між цими галактиками призвела до того, що обидві галактики у верхньому правому куті утворили форму, яка з точки зору нашої Сонячної системи нагадує зореліт USS Enterprise із фільму «Зоряний шлях».

Відкривачем цього обʼєкта є британський астроном Джон Гершель, який уперше спостерігав за обʼєктом 4 жовтня 1836.

Телескоп Hubble вивели на орбіту 24 квітня 1990 року, відтоді він надсилає на Землю мільйони унікальних знімків, які значно розширили уявлення вчених про будову і походження Всесвіту. Апарат уже провів 1,2 мільйона цільових спостережень за 38 тисячами космічних обʼєктів.