Телескоп Hubble сфотографировал звездолет из трех галактик

Космический телескоп Hubble благодаря своей широкоугольной универсальной камере WFC3 сфотографировал группу трех галактик, получивших коллективное название NGC 7764A. Системы звездных скоплений расположены в созвездии Феникс.
Об этом сообщает обсерватория Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Сфотографированные галактики расположены в 425 миллионах световых лет от Земли.
Каждая из этих галактих имеет свое отдельное наименование – NGC 7764A1, NGC 7764A2 и NGC 7764A3 соответственно.
В верхнем правом углу кажется, что две галактики взаимодействуют между собой, но на самом деле они крайне редко сталкиваются друг с другом.
Пока неясно, действительно ли галактика в левом нижнем углу взаимодействует с двумя другими, хотя они настолько близки в космосе, что исследователи считают это возможным.
Совместное взаимодействие между этими галактиками привело к тому, что обе галактики в верхнем правом углу образовали форму, которая с точки зрения нашей Солнечной системы напоминает звездолет USS Enterprise из фильма «Звездный путь»
Открывателем этого объекта является британский астроном Джон Гершель, впервые наблюдавший за объектом 4 октября 1836 года.
Телескоп Hubble вывели на орбиту 24 апреля 1990 года, с тех пор он посылает на Землю миллионы уникальных снимков, которые значительно расширили представления ученых о строении и происхождении Вселенной. Аппарат уже провел 1,2 миллиона целевых наблюдений за 38 тысячами космических объектов.
- В 2021 году он впервые сделал снимок спиральной галактики в окружении сверхновых, сфотографировал туманность Вуаль и показал скопление «кривых» галактик.
- В октябре 2021 года Hubble снял «танец» двух спиральных галактик, а в конце сентября телескоп сделал фотографию спиральной галактики NGC 5728, расположенной в созвездии Весов.