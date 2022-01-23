Кіберполіція також підтвердила, що інформація про витік даних із порталу «Дія» — це фейк

Кіберполіція України також заявила, що інформація про витік даних із порталу «Дія» не відповідає дійсності — «це елемент гібридної війни та спроба дестабілізувати ситуацію в Україні».

Відповідну заяву Кіберполіція опублікувала увечері 23 січня.

Інформація щодо можливого витоку даних із порталу «Дія» почала поширюватися після того, як на одному з форумів опублікували оголошення про продаж бази даних із порталу «Дія». Появу такого оголошення одразу почали повʼязувати з кібератакою на державні сайти, що відбулася вночі з 13 на 14 січня. Утім Кіберполіція запевнила, що інформація щодо злому порталу «Дія» не відповідає дійсності.