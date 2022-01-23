Киберполиция также подтвердила, что информация об утечке данных из портала «Дія» – это фейк

Киберполиция Украины также заявила, что информация об утечке данных с портала «Дія» не соответствует действительности — «это элемент гибридной войны и попытка дестабилизировать ситуацию в Украине».
Соответствующее заявление Киберполиция обнародовала вечером 23 января.
Информация о возможной утечке данных с портала «Дія» начала распространяться после того, как на одном из форумов опубликовали объявление о продаже базы данных с портала «Дія». Появление такого объявления сразу начали связывать с кибератакой на государственные сайты, которая случилась ночью с 13 на 14 января. Впрочем, Киберполиция заверила, что информация о взламе портала «Дія» не соответствует действительности.
В ночь на 22 января неизвестный выложил на хакерском форуме Raid forum объявление о продаже якобы персональных данных украинцев, полученных во время кибератаки 14 января на государственные сайты Украины. Впоследствии информацию о сливе данных отреагировали в Министерстве цифровой трансформации, где назвали ее «провокацией и продолжением гибридной войны». Отдельно в Минцифре заверили, что мобильное приложение «Дія», пользователями которого являются 13,5 млн украинцев, «не хранит персональные данные, а лишь отражает то, что хранится о них в соответствующих государственных реестрах».
- В ночь с 13 на 14 января неизвестные хакеры взломали сайты украинских министерств и государственных структур. На них они оставили сообщения на русском, украинском и польском языках о якобы сливе личных данных в сеть. Не работали сайты нескольких министерств — образования и науки, иностранных дел, аграрной политики, а также Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Нацполиции, «Дія» и другие.
- От кибератаки также пострадал сайт мэра Киева. Он убежден, что это сделала Россия. Секретарь СНБО Данилов также уверен в причастности России.
- Центр стратегических коммуникаций тоже считает, что за атакой может стоять Россия. Целью атаки там назвали дестабилизацию внутренней ситуации. Причиной считается недавнее поражение России на переговорах о предстоящем сотрудничестве Украины с НАТО. Государственная служба специальной связи и защиты информации заявила, что утечки данных не произошло.