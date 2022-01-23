Киберполиция также подтвердила, что информация об утечке данных из портала «Дія» – это фейк

Киберполиция Украины также заявила, что информация об утечке данных с портала «Дія» не соответствует действительности — «это элемент гибридной войны и попытка дестабилизировать ситуацию в Украине».

Соответствующее заявление Киберполиция обнародовала вечером 23 января.

Информация о возможной утечке данных с портала «Дія» начала распространяться после того, как на одном из форумов опубликовали объявление о продаже базы данных с портала «Дія». Появление такого объявления сразу начали связывать с кибератакой на государственные сайты, которая случилась ночью с 13 на 14 января. Впрочем, Киберполиция заверила, что информация о взламе портала «Дія» не соответствует действительности.