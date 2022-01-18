Кибератака на украинские учреждения: кроме взлома сайтов, хакеры запустили программу для уничтожения данных

В Госспецсвязи рассказали новые подробности кибератаки на украинские учреждения. Там отметили, что кроме взлома сайтов была запущена программа для уничтожения данных.

Об этом пишет пресс-служба ведомства.

Там подчеркнули, что расследование кибератаки продолжается, а Госспецсвязи продолжает анализировать данные, которые получает от пострадавших органов власти.

«На данный момент использование программы-вайпера WhisperGate, по классификации компании Microsoft для уничтожения данных, зафиксировано в нескольких учреждениях, ставших жертвами атаки. Таким образом, с высокой вероятностью можно утверждать, что дефейс (замена отображаемой информации) вебсайтов атакованных госорганов и уничтожение данных с помощью вайпера являются составляющими одной кибератаки, направленной на нанесение как можно большего ущерба инфраструктуре государственных электронных ресурсов», — говорится в сообщении.