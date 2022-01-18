Кібератака на українські установи: крім зламу сайтів, хакери запустили програму для знищення даних

У Держспецзв’язку розповіли нові подробиці кібератаки на українські установи. Там зазначили, що крім зламу сайтів була також запущена програма для знищення даних.

Про це пише пресслужба відомства.

Там підкреслили, що розслідування кібератаки досі триває, а Держспецзв’язку продовжує аналізувати дані, які отримує від постраждалих органів влади.

«На даний момент використання програми-вайпера WhisperGate, за класифікацією компанії Microsoft для знищення даних, зафіксоване в кількох установах, що стали жертвами атаки. Таким чином, з високою вірогідністю можна стверджувати, що дефейс (заміна відображуваної інформації) вебсайтів атакованих держорганів та знищення даних за допомогою вайпера є складовими однієї кібератаки, спрямованої на завдання якомога більшої шкоди інфраструктурі державних електронних ресурсів», — йдеться у повідомлення.