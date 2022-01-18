Кібератака на українські установи: крім зламу сайтів, хакери запустили програму для знищення даних

У Держспецзв’язку розповіли нові подробиці кібератаки на українські установи. Там зазначили, що крім зламу сайтів була також запущена програма для знищення даних.
Про це пише пресслужба відомства.
Там підкреслили, що розслідування кібератаки досі триває, а Держспецзв’язку продовжує аналізувати дані, які отримує від постраждалих органів влади.
«На даний момент використання програми-вайпера WhisperGate, за класифікацією компанії Microsoft для знищення даних, зафіксоване в кількох установах, що стали жертвами атаки. Таким чином, з високою вірогідністю можна стверджувати, що дефейс (заміна відображуваної інформації) вебсайтів атакованих держорганів та знищення даних за допомогою вайпера є складовими однієї кібератаки, спрямованої на завдання якомога більшої шкоди інфраструктурі державних електронних ресурсів», — йдеться у повідомлення.
- У ніч із 13 на 14 січня невідомі хакери зламали сайти українських міністерств і державних структур. На них вони залишили повідомлення російською, українською і польською мовами про нібито злив особистих даних у мережу. Не працювали сайти кількох міністерств — освіти і науки, закордонних справ, аграрної політики, а також Державної служби з надзвичайних ситуацій, Нацполіції, «Дії» та інші.
- Від кібератаки також постраждав сайт мера Києва. Він упевнений, що це зробила Росія. Секретар РНБО Данілов також упевнений у причетності Росії.
- Центр стратегічних комунікацій також вважає, що за атакою може стояти Росія. Метою атаки там назвали дестабілізацію внутрішньої ситуації. Причиною вважають нещодавню поразку Росії на переговорах про майбутню співпрацю України з НАТО. Державна служба спеціального звʼязку і захисту інформації заявила, що витоку даних не сталося.