Фахівці відновили роботу 95% державних сайтів, які потраждали від кібератаки

Служба безпеки України повідомила, що наразі фахівці відновили роботу 95% сайтів, які в ніч з 13 на 14 січня постраждали від кібератаки на державні ресурси.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Наразі вдалося встановити, що під час кібератаки хакери вразили ІТ-інфраструктуру органів державної влади, які використовували продукти одного і того ж розробника. Останній також постраждав від кібератаки.

Під час нападу використовувалися вразливості систем управління контентом сайту (OctoberCMS) та Log4j, а також скомпрометовані облікові записи співробітників компанії-розробника.