У Казахстані сума збитків після масових протестів сягнула понад $313 мільйонів

Як зазначається, сума враховує витрати на ремонт пошкоджених будівель та збитки від псування майна. Зокрема, бізнес зазнав збитків на 82,2 млрд теньге ($188,4 млн), а держструктури — на 54,6 млрд теньге ($125,1 млн).

Про це з посиланням на пресслужбу Міністерства індустрії та інфраструктурного розвитку повідомляє Интерфакс-Казахстан .

Загальні збитки з початку протестів у Казахстані оцінюються в 136,8 млрд теньге ($313,6 млн).

Кошти на роботи з відновлення будівель та компенсацію збитків планують виділити з надзвичайного резерву уряду.

Окремо у міністерстві зазначили, що будівлю резиденції глави Казахстану в Алмати відновлюватимуть силами управління справами президента.

Загалом під час протестів була пошкоджена 351 будівля, з них 45 будівель держорганів та 306 комерційних обʼєктів у містах Алмати та Шимкент, а також у Алматинській, Жамбилській, Кизилординській, Атирауській, Актюбінській та Східно-Казахстанській областях.