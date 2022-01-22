В Казахстане сумма ущерба после массовых протестов достигла более $313 миллионов

Общий ущерб с начала протестов в Казахстане оценивается в 136,8 млрд тенге ($313,6 млн).
Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития сообщает Интерфакс-Казахстан.
Как отмечается, сумма учитывает расходы по ремонту поврежденных зданий и ущерб от порчи имущества. В частности, бизнес понес убытки на 82,2 млрд тенге ($188,4 млн), а госструктуры — на 54,6 млрд тенге ($125,1 млн).
Денежные средства на работы по восстановлению зданий и компенсацию ущерба планируют выделить из чрезвычайного резерва правительства.
Отдельно в министерстве отметили, что здание резиденции главы Казахстана в Алматы будут восстанавливать силами управления делами президента.
Всего во время протестов было повреждено 351 здание, из них 45 зданий госорганов и 306 коммерческих объектов в городах Алматы и Шимкент, а также в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Атырауской, Актюбинской и Восточно-Казахстанской областях.
- В Казахстане 2 января начались масштабные протесты против повышения стоимости топлива, но уже через день они переросли в восстание против режима. Сначала в вопросе топлива власти пошли на уступки, но уже 5 января президент назвал протестующих «террористами» и призвал на помощь войска стран ОДКБ. В городах силовики и военные активно применяли против людей боевое оружие.
- 9 января власти Казахстана заявили, что во всех регионах страны «ситуация стабилизировалась и находится под контролем». Войска ОДКБ начали выходить из страны. По данным Генпрокуратуры, во время протестов погибли 225 человек, в том числе 19 правоохранителей и военных.