В Казахстане сумма ущерба после массовых протестов достигла более $313 миллионов

Как отмечается, сумма учитывает расходы по ремонту поврежденных зданий и ущерб от порчи имущества. В частности, бизнес понес убытки на 82,2 млрд тенге ($188,4 млн), а госструктуры — на 54,6 млрд тенге ($125,1 млн).

Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития сообщает Интерфакс-Казахстан .

Общий ущерб с начала протестов в Казахстане оценивается в 136,8 млрд тенге ($313,6 млн).

Денежные средства на работы по восстановлению зданий и компенсацию ущерба планируют выделить из чрезвычайного резерва правительства.

Отдельно в министерстве отметили, что здание резиденции главы Казахстана в Алматы будут восстанавливать силами управления делами президента.

Всего во время протестов было повреждено 351 здание, из них 45 зданий госорганов и 306 коммерческих объектов в городах Алматы и Шимкент, а также в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Атырауской, Актюбинской и Восточно-Казахстанской областях.