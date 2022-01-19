ДБР заявило, що обвинувачення має всі підстави для апеляції на ухвалу суду щодо запобіжного заходу Порошенку

У Державному бюро розслідувань заявляють, що обвинувачення має всі підстави для подання апеляції на ухвалу Печерського районного суду Києва, який відпустив Петра Порошенка під особисті зобовʼязання.

Про це інформує пресслужба ДБР.

«Вважаємо, що рішення суду щодо обрання запобіжного заходу пʼятому президенту України є таким, що не забезпечить належної поведінки підозрюваного Петра Порошенка, а тому у сторони обвинувачення є всі підстави для його апеляційного оскарження», — зазначили у бюро.

Вони додали, що наразі на Порошенка покладено такі обов’язки: