ГБР заявило, что у обвинения есть все основания для апелляции на определение суда по мере пресечения Порошенко

В Государственном бюро расследований заявляют, что у обвинения есть все основания для подачи апелляции на определение Печерского районного суда Киева, который отпустил Петра Порошенко под личные обязательства.
Об этом сообщает прессслужба ДБР.
«Считаем, что решение суда по избранию меры пресечения пятому президенту Украины является таким, что не обеспечит должного поведения подозреваемого Петра Порошенко, а потому у стороны обвинения есть все основания для его апелляционного обжалования», — отметили в бюро.
Они добавили, что на Порошенко возложены следующие обязанности:
- прибывать по каждому требованию в орган досудебного расследования, прокурора, следственного судьи, суда;
- не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда;
- сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или работы;
- сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.
Напомним, 19 января Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко в форме личного обязательства. Адвокаты политика уже заявили, что планируют обжаловать это решение.
- В середине декабря Порошенко подписали подозрение в государственной измене из-за поставок угля с оккупированного Донбасса. По версии следователей, Порошенко в 2014 году сорвал поставки угля из ЮАР и разрешил организовать поставки с оккупированного Донбасса. По делу проходят также глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.
- Порошенко подозрение не вручили, поскольку он уехал из страны. 17 января Порошенко прилетел в Киев из Варшавы. Его с митингом встречали сторонники, после чего он отправился в Печерский суд Киева. К концу дня судья перенес заседание по избранию меры пресечения.