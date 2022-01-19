ГБР заявило, что у обвинения есть все основания для апелляции на определение суда по мере пресечения Порошенко

В Государственном бюро расследований заявляют, что у обвинения есть все основания для подачи апелляции на определение Печерского районного суда Киева, который отпустил Петра Порошенко под личные обязательства.

Об этом сообщает прессслужба ДБР.

«Считаем, что решение суда по избранию меры пресечения пятому президенту Украины является таким, что не обеспечит должного поведения подозреваемого Петра Порошенко, а потому у стороны обвинения есть все основания для его апелляционного обжалования», — отметили в бюро.

Они добавили, что на Порошенко возложены следующие обязанности: