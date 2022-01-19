У Великій Британії скасовують вимогу носити маски та COVID-паспорти

У Великій Британії вирішили скасувати заходи боротьби з коронавірусом, включаючи вимогу носити захисні маски, перебувати на самоізоляції, працювати з дому, а також сертифікати про вакцинацію.
Про це заявив прем’єр-міністр країни Борис Джонсон під час виступу в парламенті 19 січня.
«У країні загалом ми продовжуватимемо пропонувати використовувати маски для обличчя в закритих або людних місцях, особливо коли ви контактуєте з людьми, яких зазвичай не зустрічаєте, але більше не буде кримінальної відповідальності для будь-кого, хто вирішить не носити їх», — сказав він.
За словами Джонсона, вже відзавтра, 20 січня, не будуть вимагати носити маски у шкільних класах.
Окрім цього, з наступного четверга, 27 січня, у Британії скасують вимогу щодо COVID-сертифікатів.
«Організації, звичайно, можуть добровільно використати COVID-пропуск, але ми припинимо обовʼязкову сертифікацію статусу COVID в Англії», — сказав Джонсон.
Також британський прем’єр підтвердив намір скасувати вимогу щодо самоізоляції «найближчими тижнями», але зауважив, що поки люди, в яких буде позитивний результат тесту на коронавірус, повинні будуть перебувати на самоізоляції.
«Чинність положень про самоізоляцію закінчуються 24 березня, і я дуже сподіваюся, що не продовжуватиму їх», — заявив він.
Окремо Джонсон повідомив, що також буде переглянуто правила подорожей.
Зазначимо, раніше прем’єр-міністр Британії потрапив у скандал через вечірку, яка відбулася під час дії карантинних обмежень.
- Наприкінці листопада 2021 року в Південній Африці виявили новий штам коронавірусу, який назвали «Омікрон». ВООЗ одразу внесла його до категорії небезпечних, на рівні зі штамами «Альфа», «Бета», «Гамма» та «Дельта». Усе через велику кількість мутацій, їх в «Омікрона» майже 50. У Європі очікують, що «Омікрон» до лютого стане домінантним штамом. В Україні його виявили 18 грудня.
- Учені з ПАР повідомили, що смертність під час хвилі епідемії, спричиненої штамом «Омікрон», була на 75% нижчою, ніж під час інших хвиль. Водночас кількість заражень була одною із найвищих.
- Раніше у ВООЗ заявили, що пандемія коронавірусу закінчиться у 2022 році.