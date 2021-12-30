Учені: Смертність від нового штаму «Омікрон» на 75% нижча, ніж від інших варіантів коронавірусу

Учені з Національного інституту інфекційних захворювань ПАР та Університету Преторії аналізували дані про пацієнтів з лікарні міста Цвані у провінції Гаутенг, де стався спалах коронавірусу через новий штам «Омікрон».

Учені з ПАР заявили, що смертність під час хвилі епідемії, викликаної новим штамом «Омікрон» , була на 75% нижчою, ніж під час інших хвиль. Водночас кількість заражень була однією з найвищих.

Згідно з цими даними, від коронавірусу під час цієї хвилі померли 4,5% госпіталізованих, тоді як під час інших хвиль цей показник сягав 21,3%.

Також було встановлено, що заражені «Омікроном» значно менше часу проводили в лікарні. Їх виписували в середньому через чотири дні, тоді як під час інших хвиль цей показник становив 8 днів. Окрім цього, значно нижчими була і кількість пацієнтів, які потребували кисневої та інтенсивної терапії.

Учені підкреслюють, що якщо ці дані досліджень підтвердяться і в інших країнах світу, то станеться «повне розділення показників захворюваності та смертності», що наблизить завершення пандемії.