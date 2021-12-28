Дослідження: Штам «Омікрон» може витіснити «Дельту» — перехворілі ним отримують посилений імунітет

Відповідне дослідження провели учені з Південно-Африканської Республіки. Воно охоплювало невелику кількість людей, але продемонструвало, що у тих, хто перехворів на «Омікрон» розвинувся значно сильніший імунітет проти «Дельти».

Новий штам коронавірусу «Омікрон» може витіснити штам «Дельта», який наразі найбільше поширюється у світі. Усе тому, що зараження новим штамом значно підвищує імунітет до старого.

За даними авторів, після зараження «Омікроном» імунний захист проти цього штаму зростав у 14 разів, а проти «Дельти» — у 4,4 раза.

«Збільшення нейтралізації варіанта «Дельта» у людей, інфікованих «Омікроном», може призвести до зниження здатності «Дельти» повторно інфікувати цих людей», — заявили вчені.

Якщо «Омікрон» дійсно виявиться менш патогенним, аніж «Дельта», та зможе витіснити цей штам, то це призведе до того, що частота важкого захворювання на коронавірус буде знижена і сам вірус стане менш небезпечним для людей.