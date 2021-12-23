Дані з ПАР і Британії підтверджують, що штам «Омікрон» спричиняє легший перебіг хвороби. Але він дуже заразний

Дані спостережень з Південно-Африканської Республіки та Великої Британії за зараженими новим штамом «Омікрон» підтверджують, що він справді спричиняє легший перебіг хвороби та значно рідше призводить до госпіталізації. Однак новий штам дуже заразний.

Про це пишуть Sky News і The Guardian.

За даними з ПАР, заражені новим штамом мають на 70—80% легший перебіг хвороби, аніж унаслідок штаму «Дельта». Однак там наголошують, що ці дані не варто екстраполювати на всі країни. Зокрема, середній вік населення ПАР менший, аніж, наприклад, у країнах Європи.