Данные из ЮАР и Британии подтверждают, что штамм «Омикрон» влечет за собой более легкое течение болезни. Но он очень заразен

Данные наблюдений из Южно-Африканской Республики и Великобритании над зараженными новым штаммом «Омикрон» подтверждают, что он действительно приводит к более легкому течению болезни и значительно реже приводит к госпитализации. Однако новый штамм очень заразен.

Об этом пишут Sky News и The Guardian.

По данным из ЮАР, зараженные новым штаммом имеют на 70-80% более легкое течение болезни, чем вследствие штамма «дельта». Однако там подчеркивают, что эти данные не следует экстраполировать на все страны. В частности, средний возраст населения ЮАР младше, чем, например, в странах Европы.