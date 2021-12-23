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Данные из ЮАР и Британии подтверждают, что штамм «Омикрон» влечет за собой более легкое течение болезни. Но он очень заразен

Автор:
Алексей Ярмоленко
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Данные наблюдений из Южно-Африканской Республики и Великобритании над зараженными новым штаммом «Омикрон» подтверждают, что он действительно приводит к более легкому течению болезни и значительно реже приводит к госпитализации. Однако новый штамм очень заразен.

Об этом пишут Sky News и The Guardian.

По данным из ЮАР, зараженные новым штаммом имеют на 70-80% более легкое течение болезни, чем вследствие штамма «дельта». Однако там подчеркивают, что эти данные не следует экстраполировать на все страны. В частности, средний возраст населения ЮАР младше, чем, например, в странах Европы.

В то же время в Британии отмечают, что зараженные «Омикроном» на 15-20% меньше нуждаются в стационарном лечении, и на 40-45% реже находятся в больнице больше суток.

Кроме этого те, кто уже болел коронавирусом, на 50-60% реже госпитализируются, чем те, кто до этого не болел. Но риск госпитализации невакцинированных и непереболевших остается примерно на таком же уровне, как от предыдущих штаммов.

Медики и ученые предостерегают, что высокая заразность этого штамма и его возможность пробивать защиту от вакцин все равно могут создавать нагрузку на медицинскую систему, поскольку чем больше людей будет болеть, тем больше будет риск их попадания в больницу.