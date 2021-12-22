Данные из ЮАР: Регион, где впервые выявили «Омикрон», прошел пик заболеваемости. Уровень госпитализации и смертности был ниже, чем раньше

В Южно-Африканской Республике заявили, что регион Гаутенг, где впервые выявили новый штамм коронавируса «Омикрон», уже прошел пик заболеваемости. Уровень госпитализации и смертности там был ниже, чем в предыдущие волны.

Об этом пишет Reuters.

Ученые отмечают, что вызванная «Омикроном» волна действительно привела к значительно большему количеству больных, но при этом характеризовалась меньшей летальностью. Они подчеркивают, что для четких данных необходимо провести дополнительные исследования. К тому же это вывод о ситуации в ЮАР — в других странах штамм «Омикрон» может вести себя иначе.