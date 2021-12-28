Исследование: Штамм «Омикрон» может вытеснить «Дельту» — переболевшие им получают усиленный иммунитет

Соответствующее исследование было проведено учеными из Южно-Африканской Республики. Оно охватывало небольшое количество людей, но продемонстрировало, что у переболевших «Омикроном» развился более сильный иммунитет против «Дельты».

Новый штамм коронавируса «Омикрон» может вытеснить штамм «Дельта», который больше всего распространяется в мире. Все потому, что заражение новым штаммом значительно повышает иммунитет к старому.

По данным авторов, после заражения «Омикроном» иммунная защита против этого штамма росла в 14 раз, а против «дельты» – в 4,4 раза.

«Увеличение нейтрализации варианта «Дельта» у людей, инфицированных «Омикроном», может привести к снижению способности «Дельты» повторно инфицировать этих людей», — заявили ученые.

Если «Омикрон» действительно окажется менее патогенным, чем «Дельта», и сможет вытеснить этот штамм, это приведет к тому, что частота тяжелого заболевания коронавирусом будет снижена и сам вирус станет менее опасным для людей.