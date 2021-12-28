Исследование: Штамм «Омикрон» может вытеснить «Дельту» — переболевшие им получают усиленный иммунитет

Новый штамм коронавируса «Омикрон» может вытеснить штамм «Дельта», который больше всего распространяется в мире. Все потому, что заражение новым штаммом значительно повышает иммунитет к старому.
Об этом пишет Reuters.
Соответствующее исследование было проведено учеными из Южно-Африканской Республики. Оно охватывало небольшое количество людей, но продемонстрировало, что у переболевших «Омикроном» развился более сильный иммунитет против «Дельты».
По данным авторов, после заражения «Омикроном» иммунная защита против этого штамма росла в 14 раз, а против «дельты» – в 4,4 раза.
«Увеличение нейтрализации варианта «Дельта» у людей, инфицированных «Омикроном», может привести к снижению способности «Дельты» повторно инфицировать этих людей», — заявили ученые.
Если «Омикрон» действительно окажется менее патогенным, чем «Дельта», и сможет вытеснить этот штамм, это приведет к тому, что частота тяжелого заболевания коронавирусом будет снижена и сам вирус станет менее опасным для людей.
- В конце ноября в Южной Африке был выявлен новый штамм коронавируса, который назвали «Омикрон». ВОЗ сразу внесла его в категорию опасных, наравне со штаммами «Альфа», «Бета», «Гамма» и «Дельта». Все из-за большого количества мутаций, их у «Омикрона» почти 50.
- В Европе ожидают, что «Омикрон» к февралю станет доминантным штаммом. В Украине его выявили 18 декабря.
- На сегодняшний день точно известно, что существующие вакцины от коронавируса менее эффективны против штамма «Омикрон». Производители рекомендуют колоть три дозы вместо двух.