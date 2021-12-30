Ученые: Смертность от нового штамма «Омикрон» на 75% ниже, чем от других вариантов коронавируса

Ученые из Национального института инфекционных заболеваний ЮАР и Университета Претории анализировали данные о пациентах из больницы города Цвани в провинции Гаутенг, где произошла вспышка коронавируса из-за нового штамма «Омикрон».

Ученые из ЮАР заявили, что смертность во время волны эпидемии, вызванной новым штаммом «Омикрон» , была на 75% ниже, чем во время других волн. В то же время количество заражений было одним из самых высоких.

Согласно этим данным, от коронавируса во время этой волны умерли 4,5% госпитализированных, тогда как во время других волн этот показатель достигал 21,3%.

Также было установлено, что зараженные «Омикроном» значительно меньше времени проводили в больнице. Их выписывали в среднем через четыре дня, тогда как во время других волн этот показатель составлял 8 дней. Кроме этого, значительно ниже было и количество пациентов, нуждающихся в кислородной и интенсивной терапии.

Ученые подчеркивают, что если данные исследования подтвердятся и в других странах мира, то произойдет «полное разделение показателей заболеваемости и смертности», что приблизит завершение пандемии.