В Британии заявили, что новый штамм «Омикрон» — уже не тот коронавирус, который был раньше. Из больниц выписывают через три дня

В Великобритании заявили, что новый штамм коронавируса «Омикрон» — «уже не та болезнь, которая была раньше». Там считают, что высокий уровень смертности от коронавируса «может стать историей».

По его словам, хотя количество госпитализаций за последнее время в Британии увеличилось, болезнь «кажется менее серьезной и многие пациенты проводят в больнице очень мало времени». Он подчеркнул, что меньше пациентов нуждались в дополнительном кислороде, а в среднем они проводили в больнице до трех дней.

«Ужасные сцены, которые мы видели год назад, когда отделения интенсивной терапии были переполнены и многие умирали преждевременно, — это теперь история, на мой взгляд. Думаю, мы должны быть уверены, что так, скорее всего, и продолжится», — объяснил он.

Белл отметил, что во время волн штаммов «Дельта» и «Омикрон» доля тяжелых случаев и смертельных исходов не изменилась с тех пор, как подавляющее большинство британцев вакцинировались от коронавируса.