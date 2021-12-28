В Британии заявили, что новый штамм «Омикрон» — уже не тот коронавирус, который был раньше. Из больниц выписывают через три дня

В Великобритании заявили, что новый штамм коронавируса «Омикрон» — «уже не та болезнь, которая была раньше». Там считают, что высокий уровень смертности от коронавируса «может стать историей».
Об этом заявил профессор медицины Оксфордского университета и советник правительства Великобритании по естественным наукам сэр Джон Белл, пишет The Guardian.
По его словам, хотя количество госпитализаций за последнее время в Британии увеличилось, болезнь «кажется менее серьезной и многие пациенты проводят в больнице очень мало времени». Он подчеркнул, что меньше пациентов нуждались в дополнительном кислороде, а в среднем они проводили в больнице до трех дней.
«Ужасные сцены, которые мы видели год назад, когда отделения интенсивной терапии были переполнены и многие умирали преждевременно, — это теперь история, на мой взгляд. Думаю, мы должны быть уверены, что так, скорее всего, и продолжится», — объяснил он.
Белл отметил, что во время волн штаммов «Дельта» и «Омикрон» доля тяжелых случаев и смертельных исходов не изменилась с тех пор, как подавляющее большинство британцев вакцинировались от коронавируса.
- В конце ноября в Южной Африке выявили новый штамм коронавируса, который назвали «Омикрон». ВОЗ сразу внесла его в категорию опасных, на уровне со штаммами «Альфа», «Бета», «Гамма» и «Дельта». Все из-за большого количества мутаций, их у «Омикрона» почти 50.
- В Европе ожидают, что «Омикрон» к февралю станет доминантным штаммом. В Украине его выявили 18 декабря.
- На сегодня точно известно, что существующие вакцины от коронавируса менее эффективны против штамма «Омикрон». Производители рекомендуют колоть три дозы вместо двух.