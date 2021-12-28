У Британії заявили, що новий штам «Омікрон» — уже не той коронавірус, який був раніше. З лікарень виписують за три дні

У Великій Британії заявили, що новий штам коронавірусу «Омікрон» — «уже не та хвороба, яка була раніше». Там вважають, що високий рівень смертності від коронавірусу «може стати історією».

За його словами, хоча кількість госпіталізацій за останній час у Британії збільшилась, хвороба «здається менш серйозною і багато людей проводять у лікарні дуже мало часу». Він підкреслив, що менше пацієнтів потребували додаткового кисню, а в середньому вони проводили в лікарні до трьох днів.

«Жахливі сцени, які ми бачили рік тому, коли відділення інтенсивної терапії були переповнені, багато людей помирали передчасно, — це тепер історія, на мій погляд, і я думаю, ми повинні бути впевнені, що це, найімовірніше, продовжиться», — пояснив він.

Белл зазначив, що протягом хвиль штамів «Дельта» й «Омікрон» частка тяжких випадків і смертельних випадків не змінилася відтоді, як переважна більшість британців вакцинувалися від коронавірусу.