В Великобритании отменяют требование носить маски и COVID-паспорта

В Великобритании решили отменить меры по борьбе с коронавирусом, включая требование носить защитные маски, находиться на самоизоляции, работать из дома, а также сертификаты о вакцинации.
Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон, выступая в парламенте 19 января.
«В стране вообще мы будем продолжать предлагать использовать маски для лица в закрытых или людных местах, особенно когда вы контактируете с людьми, которых обычно не встречаете, но больше не будет уголовной ответственности для кого-либо, кто решит не носить их», — сказал он.
По словам Джонсона, уже завтра, 20 января, не будут требовать носить маски в школьных классах.
Кроме этого, со следующего четверга, 27 января, в Британии отменят требование по COVID-сертификатам.
«Организации, конечно, могут добровольно использовать COVID-пропуск, но мы прекратим обязательную сертификацию статуса COVID в Англии», — сказал Джонсон.
Также британский премьер подтвердил намерение отменить требование по самоизоляции «в ближайшие недели», но заметил, что пока люди, у которых будет положительный результат теста на коронавирус, должны будут находиться на самоизоляции.
«Действия положений о самоизоляции заканчиваются 24 марта, и я очень надеюсь, что не буду их продлевать», — заявил он.
Отдельно Джонсон сообщил, что также будут пересмотрены правила путешествий.
Отметим, ранее премьер-министр Британии попал в скандал из-за произошедшей во время действия карантинных ограничений вечеринки.
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- Ученые из ЮАР сообщили, что смертность во время волны эпидемии, вызванной штаммом «Омикрон», была на 75% ниже, чем во время других волн. В то же время количество заражений было одним из самых высоких.
- Ранее в ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса закончится в 2022 году.