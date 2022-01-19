В Великобритании отменяют требование носить маски и COVID-паспорта

В Великобритании решили отменить меры по борьбе с коронавирусом, включая требование носить защитные маски, находиться на самоизоляции, работать из дома, а также сертификаты о вакцинации.

Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон, выступая в парламенте 19 января.

«В стране вообще мы будем продолжать предлагать использовать маски для лица в закрытых или людных местах, особенно когда вы контактируете с людьми, которых обычно не встречаете, но больше не будет уголовной ответственности для кого-либо, кто решит не носить их», — сказал он.