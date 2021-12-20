The Guardian опубликовала фото нарушения правил карантина премьером Британии Борисом Джонсоном

Британское издание The Guardian опубликовало фото, на котором премьер-министр Британии Борис Джонсон отдыхает вместе с женой и сотрудниками в саду на Даунинг-стрит, когда в стране были введены жесткие ограничения из-за коронавируса.

По данным издания, фото датируется 15 мая 2020 года — тогда в Британии могли встречаться на открытом воздухе только два человека на расстоянии двух метров, а школы, пабы и рестораны были закрыты.

Как видно на снимке, Борис Джонсон и его жена Керри сидят за столом с сырной доской и вином вместе с двумя людьми, вероятно, государственным служащим и помощником.

В то же время во дворе собралось еще несколько групп людей, а на руках у Керри — вероятно, новорожденный ребенок.

Также отмечается, что сотрудники офиса Джонсона собрались на Даунинг-стрит после пресс-конференции, проведенной тогдашним министром здравоохранения Мэттом Хэнкоком, который тогда призвал людей соблюдать правила и не пользоваться хорошей погодой на майские выходные для общения в группах.

По данным источников The Guardian, Джонсон провел около 15 минут с сотрудниками, рассказывая своему помощнику, что они заслужили выпивку за «отражение» коронавируса. Всего в тот день после пресс-конференции пили вино и ели пиццу примерно 20 сотрудников Даунинг-стрит.

Представитель Джонсона заявил, что в летние месяцы в саду Даунинг-стрит часто проводили рабочие собрания.

«Даунинг-стрит — это дом премьер-министра, а также его рабочее место. Жена премьер-министра живет в доме № 10 и, следовательно, тоже на законных основаниях пользуется садом», — добавил он.

Ранее СМИ выложили видео, на котором сотрудники офиса Джонсона в разгар локдауна в декабре 2020 года, в шутку предлагают выдать свой рождественский корпоратив за деловую встречу. В то же время неизвестно, проводился ли корпоратив.