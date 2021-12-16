Королевская семья Нидерландов извинилась за вечеринку в честь 18-летия принцессы. В стране вспышка ковида

Королевская семья Нидерландов «выразила сожаление» по поводу празднования дня рождения наследницы престола — 18-летней принцессы Амалии — на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает BBC. Королевская семья сообщила, что на 18-летии принцессы Амалая все гости — всего 21 человек — были полностью вакцинированы и с тестами. Празднование проходило в дворцовых садах 11 декабря. Однако позже король Виллем-Александр признался премьер-министру Марку Рютте, что вечеринка была «неуместной». «Король проинформировал меня, что после зрелых размышлений считает организацию [празднования] не лучшей идеей. Семья стремилась ответственно относиться к правилам коронавируса, проводя мероприятие на открытом воздухе и принимая меры предосторожности», – написал Рютте в письме в парламент.

В Нидерландах сейчас действуют строгие ограничения — после того, как в стране в ноябре начался всплеск заболеваемости. Так, согласно действующим правилам, домой можно приглашать не более четырех человек. 7 декабря принцессе Амалии исполнилось 18 лет. Праздник устроили, чтобы отметить ее официальное восхождение как наследницы отца, в результате чего она приняла титул принцессы Оранской. Вечеринка проходила в саду, за резиденцией королевской семьи во дворце Huis ten Bosch в Гааге.