Королівська родина Нідерландів вибачилась за вечірку на честь 18-річчя принцеси. У країні спалах ковіду

Королівська сімʼя Нідерландів «висловила жаль» з приводу святкування дня народження спадкоємиці престолу —18-річної принцеси Амалії — на тлі погрішення ситуації із коронавірусом. Про це повідомляє BBC. Королівська родина повідомила, що на 18-річчі принцеси Амалаії всі гості — загалом 21 людина — були повністю вакциновані та з тестами. Святкування відбувалось у палацових садах 11 грудня. Однак пізніше король Віллем-Олександр зізнався премʼєр-міністру Марку Рютте, що вечірка була «недоречною». «Король поінформував мене, що після зрілих роздумів вважає організацію [святкування] не найкращою ідеєю. Сімʼя прагнула відповідально ставитися до правил коронавірусу, проводячи збори на відкритому повітрі та вживаючи запобіжних заходів», — написав Рютте в листі до парламенту.

У Нідерландах діють суворі обмеження — після того, як у країні у листопаді почався сплеск захворюваності. Так, згідно з чинними правилами, додому можна запрошувати не більш ніж чотирьох людей. 7 грудня принцесі Амалії виповнилося 18 років. Свято влаштували, аби відзначити її офіційне сходження як спадкоємиці батька, унаслідок чого вона прийняла титул принцеси Оранської. Вечірка проходила в саду за резиденцією королівської родини в палаці Huis ten Bosch у Гаазі.