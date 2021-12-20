The Guardian опублікувала фото порушення правил карантину прем’єром Британії Борисом Джонсоном

Британське видання The Guardian опублікувало фото, на якому прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон відпочиває разом із дружиною та співробітниками у саду на Даунінг-стріт, коли у країні були запроваджені жорсткі обмеження через коронавірус.

За даними видання, фото датується 15 травня 2020 року — тоді у Британії могли зустрічатися на відкритому повітрі лише двоє людей на відстані двох метрів, а школи, паби та ресторани були закриті.

Як видно на знімку, Борис Джонсон і його дружина Керрі сидять за столом із сирною дошкою та вином разом із двома людьми, ймовірно, державним службовцем та помічником.

Водночас на подвір’ї зібралися ще декілька груп людей, а на руках у Керрі — ймовірно, новонароджена дитина.

Також зазначається, що працівники офісу Джонсона зібралися на Даунінг-стріт після пресконференції, проведеної тодішнім міністром охорони здоровʼя Меттом Хенкоком, який тоді закликав людей дотримуватися правил і не користуватися гарною погодою на травневі вихідні для спілкування в групах.

За даними джерел The Guardian, Джонсон провів близько 15 хвилин із співробітниками, розповідаючи своєму помічнику, що вони заслужили на випивку за «відсіч» коронавірусу. Загалом того дня після пресконференції пили вино та їли піцу приблизно 20 співробітників Даунінг-стріт.

Представник Джонсона заявив, що в літні місяці в саду Даунінг-стріт часто проводили робочі зібрання.

«Даунінг-стріт — це будинок премʼєр-міністра, а також його робоче місце. Дружина премʼєр-міністра живе у будинку № 10 і, отже, також на законних підставах користується садом», — додав він.

Раніше ЗМІ виклали відео, на якому співробітники офісу Джонсона в розпал локдауну у грудні 2020 року, жартома пропонують видати свій різдвяний корпоратив за ділову зустріч. Водночас невідомо, чи проводився корпоратив.