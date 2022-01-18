У Гонконгу через коронавірус знищать близько 2 тисяч хом’яків. У тварин виявили штам «Дельта»

У Гонконгу знищать близько 2 тисяч хомʼяків із коронавірусом через підозри, що вони можуть заражати людей.

Про це повідомляє газета South China Morning Post.

Як зазначається, відповідне рішення влада ухвалила після того, як коронавірус виявили у 23-річної працівниці та однієї відвідувачки зоомагазину, в якому продавалися хомʼяки.

Пізніше COVID-19 підтвердили в 11 хомʼяків із цього магазину. Також уточнюється, що тварини були завезені з Нідерландів і мали варіант коронавірусу «Дельта».