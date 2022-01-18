В Гонконге из-за коронавируса уничтожат около 2 тысяч хомяков. У животных выявили штамм «Дельта»

В Гонконге уничтожат около 2 тысяч хомяков с коронавирусом из-за подозрений, что они могут заражать людей.

Об этом сообщает газета South China Morning Post.

Соответствующее решение власти приняли после того, как коронавирус выявили у 23-летней работницы и одной посетительницы зоомагазина, в котором продавались хомяки.

Позже COVID-19 подтвердили у 11 хомяков из этого магазина. Также уточняется, что животные были ввезены из Нидерландов и имели вариант коронавируса «Дельта».