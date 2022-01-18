Ексміністр Продан: Міненерго у 2015 році скасувало заборону на поставки вугілля з двох шахт окупованого Донбасу

Колишній міністр енергетики Юрій Продан заявив, що його наступник Володимир Демчишин у 2015 році скасував його наказ про заборону на поставку вугілля з двох шахт, розташованих на окупованих територіях Донбасу.

Про це він розповів в інтервʼю «Бабелю».

«Звісно, що Демчишина лобіював тодішній президент [Порошенко]. Спочатку Демчишин був головою Національної комісії з регулювання енергетики, його теж Порошенко призначив. Демчишин був людиною, якій довіряв президент», — заявив Продан.

Він додав, що Демчишин скасував його заборону постачати вугілля з двох підприємств — «Шахти імені Кисельова» і «Луганськвугілля». «Шахта Кисельова взагалі не була шахтою — вугілля там не добували, вона була закрита, і там просто викачували воду. Шахта «Луганськвугілля» добувала десь до пʼяти тисяч тонн на день. Але невідомо, чи взагалі на той час це вугілля там добували, чи брали старі запаси. Загалом той обсяг, який постачали з тих шахт, був незначний», — зауважив ексміністр.