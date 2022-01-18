Справа Порошенка: ексміністр Продан спростував низьку якість вугілля з ПАР, яким планували замінити вугілля з окупованого Донбасу

Ексміністр енергетики Юрій Продан заперечив, що придбане у 2014 році вугілля з Південно-Африканської Республіки було неякісним і тому від нього відмовилися на користь вугілля з окупованих територій Донбасу.

Про це він розповів в інтервʼю «Бабелю».

Він пояснив, що після початку війни постачання вугілля із захоплених територій повністю припинилось. Через це Міненерго напрацювало низку варіантів, звідки можна було отримати вугілля необхідної марки. «Ми виходили з ціни, якості вугілля і можливості забезпечити значний обсяг. Виходячи з цих критеріїв, підписали контракт на постачання вугілля з ПАР на один мільйон тонн», — зазначив ексміністр.

Коли до України прийшов перший корабель з ПАР, за словами Продана, у ЗМІ почала з’являтися негативна інформація про контракт, його ціну та про якість вугілля. Після цього тодішній президент Порошенко почав звинувачувати Міненерго у придбанні неякісного вугілля за завищеними цінами.