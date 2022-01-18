Дело Порошенко: экс-министр Продан опроверг низкое качество угля из ЮАР, которым хотели заменить уголь из оккупированного Донбасса

Бывший министр энергетики Юрий Продан опроверг, что приобретенный в 2014 году уголь из Южно-Африканской рРеспублики был некачественным и потому от него отказались в пользу угля с оккупированных территорий Донбасса.
Об этом он рассказал в интервью «Бабелю».
Он объяснил, что после начала войны поставки угля с захваченных территорий полностью прекратились. Поэтому Минэнерго наработало ряд вариантов, откуда можно было получить уголь необходимой марки. «Мы исходили из цены, качества угля и возможности обеспечить значительный объем. Исходя из этих критериев, подписали контракт на поставку угля из ЮАР на один миллион тонн», — отметил экс-министр.
Когда в Украину пришел первый корабль из ЮАР, по словам Продана, в СМИ начала появляться негативная информация о контракте, его цене и о качестве угля. После этого тогдашний президент Петр Порошенко начал обвинять Минэнерго в приобретении некачественного угля по завышенным ценам.
«Качество угля всегда проверяется в международной лаборатории в порту отправки и в порту прибытия. Этот уголь успешно прошел все проверки и успешно сгорел», — настаивает Продан. Как доказательство экс-министр приводит тот факт, что южноафриканским углем пользовалась и ДТЭК.
Экс-министр также отметил, что в 2014 году Минэнерго даже приглашало журналистов на Трипольскую электростанцию, чтобы показать, как горит южноафриканский уголь. «Мне тогда было непонятно, зачем президент делал все, чтобы контракт остановить, и обвинял меня, что мы что-то делали коррупционно», — подытожил Продан.
- В середине декабря Порошенко подписали подозрение в государственной измене из-за поставок угля с оккупированного Донбасса. По версии следователей, Порошенко в 2014 году сорвал поставки угля из ЮАР и разрешил организовать поставки с оккупированного Донбасса. По делу проходят также глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.
- Порошенко подозрение не вручили, поскольку он уехал из страны. 17 января Порошенко прилетел в Киев из Варшавы. Его с митингом встречали сторонники, после чего он отправился в Печерский суд Киева. В итоге суд перенес вынесение решения о мере пресечения для Порошенко на 19 января.