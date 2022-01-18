Экс-министр Продан: Минэнерго отменило в 2015 году запрет на поставки угля из двух шахт на оккупированном Донбассе

Бывший министр энергетики Юрий Продан заявил, что его преемник Владимир Демчишин в 2015 году отменил его приказ о запрете на поставки угля из двух шахт, расположенных на оккупированных территориях Донбасса.

Об этом он рассказал в интервью «Бабелю».

«Конечно, Демчишина лоббировал тогдашний президент [Порошенко]. Сначала Демчишин был главой Национальной комиссии по регулированию энергетики, его тоже Порошенко назначил. Демчишин был человеком, которому доверял президент», — заявил Продан.

Он добавил, что Демчишин отменил его запрет на поставку угля с двух предприятий — «Шахты имени Киселева» и «Луганскуголь». «Шахта Киселева вообще не была шахтой — уголь там не добывали, она была закрыта, и там просто выкачивали воду. Шахта «Луганскуголь» добывала около пяти тысяч тонн в день. Но неизвестно, добывали ли вообще уголь там или брали старые запасы. В общем тот объем, который поставляли из тех шахт, был незначительным», — заметил экс-министр.