Хакери атакували ресурс Prozorro і райсуд Києва

Невідомі хакери знову атакували державні структури України.
Держспецзвʼязок повідомив про атаку на сайт системи електронних закупівель Prozorro. Атаку помітили о 8:00 — на сторінці форуму Prozorro Infobox зʼявилося повідомлення, аналогічне тим, які розмістили на держсайтах після кібератаки 14 січня. Сторінку форуму відключено — Prozorro Infobox і портал Prozorro не постраждали, система публічних закупівель працює у штатному режимі.
У Prozorro заявили, що форум Prozorro Infobox — це окрема система, ніяк не пов’язана з електронною системою публічних закупівель.
«Ані інформаційний ресурс Prozorro Infobox, ані сам портал prozorro.gov.ua не постраждали [...]. Наразі ми вимкнули форум Prozorro Infobox, проводимо розслідування та працюємо над відновленням його роботи. За наявними на цей час даними, втручання в персональні дані користувачів та сам контент Prozorro Infobox не відбулося», — сказано у повідомленні.
Шевченківський районний суд Києва повідомляє про проблеми з доступом до електронної пошти, сайту на порталі «Судова влада», підсистеми «Електронний суд», функціоналу автоматизованої системи документообігу суду і реєстрів. Їхня робота призупинена.
Фахівці намагаються поновити доступ. У суді прямо не повідомляють про атаки хакерів, але вказують, що питанням зайняті органи по боротьбі із кіберзлочинністю.
- У ніч із 13 на 14 січня невідомі хакери зламали сайти українських міністерств і державних структур. На них вони залишили повідомлення російською, українською і польською мовами про нібито злив особистих даних у мережу. Не працювали сайти деяких міністерств — освіти та науки, закордонних справ, аграрної політики, а також Державної служби з надзвичайних ситуацій, Нацполіції, «Дії», сайт мера Києва і багато інших. Усього було атаковано 70 сайтів. СБУ розслідує причетність Росії.
- Державна служба спеціального звʼязку і захисту інформації заявила, що витоку даних не сталося.
- 16 січня в РНБО заявили, що за атакою може стояти група UNC1151, повʼязана із розвідкою Білорусі.